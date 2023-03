Georgina Fleur schockiert: Ex Kubilay hat ihr aufgelauert!

Schockmoment für Georgina Fleur (32)! Die Reality-TV-Bekanntheit teilt mit ihrem Ex Kubilay Özdemir eine gemeinsame Tochter. Inzwischen verstehen sich die beiden allerdings gar nicht mehr gut und werfen sich gegenseitig die schlimmsten Dinge vor. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin kümmert sich mittlerweile größtenteils alleine um die Kleine. Nun wurde Georgina allerdings von Kubi fies überrumpelt und berichtet von einem Zwischenfall!

In ihrer Instagram-Story erzählt Georgina von den Vorkommnissen. Sie sei mit einer Freundin in einem Hotel in Dubai verabredet gewesen, als Kubilay sie abgefangen und ihr das Baby aus dem Arm genommen habe. "Kubilay kommt einfach, zack, nimmt mir das Baby aus dem Arm und läuft weg! [...] Ich wollte innerlich schreien und ausrasten, aber ich konnte ja nicht vor meinem Baby ausrasten, das heißt, ich musste mich einfach beherrschen und bin ihm hinterhergelaufen, erinnert sich Georgina.

Die Influencerin sei davon ziemlich schockiert und verängstigt gewesen, vor allem, weil sie laut ihrer Aussage drei Monate nichts mehr von ihrem Ex gehört hatte. "Er hat keine Weihnachtsgrüße geschickt, er hat keine Weihnachtsgeschenke geschickt, er kümmert sich überhaupt nicht um seine Tochter, ich finde das einfach so krass", entrüstet Georgina sich weiter immer noch sichtlich aufgewühlt.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und Kubilay Özdemir mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Februar 2023

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de