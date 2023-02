Georgina Fleur bekommt von Kubi keinen Cent für ihre Tochter

Georgina Fleur (32) schießt gegen ihren Ex Kubilay Özdemir! Die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin und der Unternehmer sind in ihrer Beziehung immer wieder aneinandergeraten. Mit ihrer On-off-Beziehung sorgten die beiden in der Vergangenheit für viele negative Schlagzeilen. Das ehemalige Paar hat auch eine gemeinsame rund zweijährige Tochter. Nun verriet die rothaarige Beauty: Kubi zahlt seit mehr als einem Jahr keinen Unterhalt für seinen Nachwuchs!

In einem Q&A in ihrer Instagram-Story nahm die 32-Jährige Stellung zu Gerüchten um ihre Person. Auf die Frage, ob sie denn durch ihren Ex-Partner finanziell ausgesorgt habe, antwortete die Mama: "Ich habe in eineinhalb Jahren keinen Cent Unterhalt gesehen oder mal Geschenke für die Kleine... nicht mal an Weihnachten." Die TV-Bekanntheit sei glücklich mit ihrer Tochter und betonte, dass es dafür keinen Mann brauche. Sie werde weiterhin versuchen, ihrem Spross auch alleine alles im Leben zu ermöglichen.

Im Interview mit RTL hatte die Influencerin vor wenigen Wochen über ihren neuen Alltag als Mama gesprochen. Ein Mann in ihrem Leben fehlt ihr dabei offenbar nicht! "Also es ist eigentlich genau so perfekt, wie ich es im Moment habe. Und ich liebe das einfach alles, was ich früher alleine gemacht habe, mit meiner Tochter zu teilen", hatte Georgina erklärt.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

