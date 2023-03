Kids' Choice Awards 2023: Das waren die coolsten Looks!

So stylisch waren die diesjährigen Kids' Choice Awards! Auch in diesem Jahr durften die jüngsten Fans ihre persönlichen Sieger in den Kategorien Film, Fernsehen und Musik wählen. Der Abräumer des Abends war niemand Geringerer als Harry Styles (29): Gleich drei Preise durfte der "As It Was"-Sänger mit nach Hause nehmen! Aber auch in Sachen Mode konnten sich die Stars und Sternchen mal wieder sehen lassen. Promiflash zeigt euch die coolsten Looks!

Der "The Little Mermaid"-Star Halle Bailey flashte in einem pfirsichfarbenen Traum: Die Schauspielerin entschied für einen langärmligen Body mit Cut-outs, den sie mit einer dazu passenden Hose kombinierte. Joshua Bassett hingegen flanierte in Plateau-Sneakers und einem Hemd aus Seide über den Red Carpet. Dove Cameron (27) entschied sich für einen düsteren Look: Sie posierte in einer schwarzen Korsage und einer weit geschnittenen Hose für die Fotografen.

Die Moderatorin der Show, Charli D'Amelio (18), wählte für ihren besonderen Abend ein pink-schwarzes Kleid mit einem Rock im Ballerina-Stil. Dazu kombinierte der TikTok-Star schwarze High Heels mit Plateau. Ihre große Schwester Dixie (21) zeigte hingegen ihre Liebe zu Spongebob in einem lilafarbenen Kleid mit der kultigen Animationsfigur. Miranda Cosgrove (29) entschied sich für einen schlichteren Look: Sie posierte in einem gelben Kleid ohne Träger.

Anzeige

Getty Images Halle Bailey bei Kids' Choice Awards 2023

Anzeige

Getty Images Joshua Bassett bei den Kids' Choice Awards 2023

Anzeige

Getty Images Dove Cameron bei den Kids' Choice Awards 2023

Getty Images Charli D'Amelio bei den Kids' Choice Awards 2023

Getty Images Dixie D'Amelio bei den Kids' Choice Awards 2023

Getty Images Miranda Cosgrove bei den Kids' Choice Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de