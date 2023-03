Lustig: Diane Kruger und Sienna Miller treffen sich zufällig

Diese Begegnung hat auch Diane Kruger (46) und Sienna Miller (41) überrascht. Die Schauspielerinnen sind beide bestens mit der Filmbranche in Hollywood vertraut, denn sie feierten jeweils schon früh ihr Debüt. Sienna stand 2001 erstmals für die Komödie "South Kensington" vor der Kamera. Diane wiederum 2004 für "Troja". Durch den gemeinsamen Nenner scheinen die beiden sich angefreundet zu haben – denn als Diane Sienna zufällig bei einem Spaziergang trifft, scheint die Freude groß zu sein.

Wie Daily Mail berichtet, sind Diane und Sienna sich am Dienstag zufällig über den Weg gelaufen. Das ist bei einer Großstadt wie New York City wohl eher unwahrscheinlich und die Bilder zeigen, dass die Freude entsprechend groß war. Während Sienna mit ihrer Freundin Camilla Morrone durch die Stadt spaziert, scheint ihre Kollegin gerade ein Haus zu verlassen. Das Trio begrüßt sich dann mit einer herzlichen Umarmung und alle wirken sichtlich überrascht über das Treffen.

Während ihre Freundinnen spazieren gehen, ist Diane offenbar mit Kinderwagen unterwegs. Denn seit ihrer Geburt 2018 scheint ihre kleine Tochter ihr Lebensmittelpunkt zu sein. Im Podcast "Divorced Not Dead" erklärte sie, dass sie der Kinderwunsch allerdings sehr plötzlich ereilt habe. "Ich hatte plötzlich den Drang, ein Kind zu bekommen. Ehrlich gesagt hätte ich früher oder später so oder so noch ein Kind gewollt, ob mit oder ohne Mann", betonte die gebürtige Deutsche.

Diane Kruger im Juli 2022

Sienna Miller bei der Premiere von "A Spy Among Friends"

Norman Reedus und Diane Kruger im Jahr 2022

