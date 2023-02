Darum änderte sich Diane Krugers Meinung zum Kinderkriegen!

Ihr Mutterdasein ist ihr sehr wichtig! Diane Kruger könnte momentan nicht glücklicher sein. Privat läuft es bei der Deutschen richtig gut: Seit sechs Jahren ist sie mit dem The Walking Dead-Darsteller Norman Reedus (54) liiert. Im Jahr 2018 erblickte dann ihre Tochter Nova das Licht der Welt. Tatsächlich hatte es die Blondine mit dem Kinderkriegen nicht eilig, denn sie wollte lange keinen Nachwuchs, aber: Mit Mitte 30 entwickelte Diane dann doch noch einen Kinderwunsch!

Im Podcast Divorced Not Dead schildert die heute 46-Jährige: "Vielleicht stimmt es doch, was Menschen über Frauen und deren biologische Uhr sagen. Ich hatte plötzlich den Drang, ein Kind zu bekommen. Ehrlich gesagt hätte ich früher oder später so oder so noch ein Kind gewollt, ob mit oder ohne Mann." Sie habe sich gefragt: "Warum gebe ich mir die größte Mühe, Geld zu verdienen? Ist es das denn wirklich wert?" Als Norman und sie dann plötzlich ein Baby bekamen, sei es dazu gekommen, als Diane es am wenigsten erwartet habe. "Aber sie ist das Beste, was mir und Norman je passieren konnte", äußert sie.

Tatsächlich dachte die "Troja"-Darstellerin einst, dass der Zug für sie abgefahren sei. "In meinen späten Dreißigern fing ich an, darüber nachzudenken, aber ich war in meiner Beziehung noch nicht so weit, dass das möglich gewesen wäre – und so hatte ich die Hoffnung irgendwie aufgegeben und dachte, es sei einfach zu spät", erklärt Diane.

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger im Jahr 2022

Instagram / dianekruger Diane Kruger, ihre Tochter und Norman Reedus

Getty Images Diane Kruger und Norman Reedus, Schauspieler

