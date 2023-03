Peinlich! Nackte Kate Winslet hat fast auf die Bühne gekackt

Kate Winslet (47) hätte sich fast vor aller Welt blamiert. Die Schauspielerin hatte bereits einige komische Erlebnisse an Filmsets. Mit Leonardo DiCaprio (48) stand die Titanic-Darstellerin 2008 ein zweites Mal vor der Kamera – Regie führte ihr damaliger Ehemann Sam Mendes (57). Die Sexszenen im Film waren deshalb etwas unangenehm für die Schauspielerin. Aber bereits in jungen Jahren wäre Kate fast etwas noch viel Unangenehmeres passiert.

Die 47-jährige Oscar-Preisträgerin machte in der "Graham Norton Show" ein skurriles Geständnis: "Als ich 18 Jahre alt war, habe ich in einer Produktion von 'What The Butler Saw' in Manchester mitgespielt", fing sie an zu erzählen. Darin habe es eine Nacktszene gegeben. Kate erklärte, dass man bei einer normalen Produktion hinter einen Vorhang gehen würde und das Publikum einen nicht sehen könnte. Da die Bühne jedoch rund war, umkreisten die Zuschauer die Bühne. "Ich gehe also hinter den Vorhang. Ich muss mich dann auf dieses Bett legen und ich liege dort wirklich unbehaglich und unbequem. Und plötzlich passiert es: Ich weiß es, ich werde mich vollscheißen und ich liege auf einem weißen Laken, nackt auf einer Bühne", erinnerte sie sich zurück.

"Also denke ich, oh mein Gott, jetzt passiert es, es ist passiert. Ich bin überzeugt, dass ich mich vollgeschissen habe. Ich frage mich: 'Was soll ich nur tun?' Denn jetzt muss ich hinter dem Vorhang aufstehen und nach meinen Klamotten suchen, und ich denke: 'Ich habe einen verdammten Kackhaufen gemacht'", verriet die Schauspielerin weiter. Kate erinnerte sich daran, wie sie beim Aufstehen vor lauter Verlegenheit das Laken um sich zerknüllte. Doch schließlich gab es Entwarnung: "Ich habe nicht wirklich gekackt, aber in dem Moment, als ich in meine Garderobe kam und zur Toilette lief, war es wie ein Schuss."

Getty Images Kate Winslet, Dezember 2022

Getty Images Kate Winslet in jungen Jahren

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin

