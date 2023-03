Schock nach "DSDS"-Performance: Kandidatin Lawa kippt um!

Lawa Baban schockt nach dem Bangkok-Recall! Die 25-Jährige mit der wilden Lockenpracht ist einigen Fans schon vor ihrer DSDS-Teilnahme bekannt gewesen. Bereits im vergangenen Jahr nahm die Schönheit an einem TV-Format teil. Sie verdrehte Aleksandar Petrovic (32), Gigi Birofio (23) und Co. den Kopf als Verführerin bei Temptation Island V.I.P.! Jetzt versucht sie ihr Glück bei der DSDS-Jury um Pietro Lombardi (30) und Katja Krasavice (26). Doch nach ihrer Performance versetzt Lawa die Zuschauer in Schock!

Schon vor dem Auftritt ließ Lawa ihre Mitstreiterinnen Natali Nock und Dilara Sabahat wissen: "Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe Kreislauf schon seit Stunden." Das Gesangstalent war besorgt, noch während der "Cold Heart"-Performance umzukippen, da ihr die hohen Temperaturen so zu schaffen machten. Nach dem Jury-Urteil passierte es dann: Zwischen den applaudierenden Mitkandidaten versagte der Kreislauf der Gießenerin und sie fiel in Ohnmacht. Sie wurde sofort von Mitarbeitern der Produktion versorgt und konnte kurze Zeit später wieder lächeln.

Möglicherweise hat das Jury-Urteil Lawa den Rest gegeben, denn das fiel alles andere als gut aus: "Das war so 007-mäßig. Null Gefühl, null Stimme, sieben schiefe Töne", kritisierte Dieter Bohlen (69) ihren Gesang. Dennoch gab ihr die Jury noch eine Chance und ließ sie in die nächste Runde. Dafür fliegen die Kandidaten auf die thailändische Insel Phuket.

RTL / Markus Hertrich Dilara Sabahat, Natalie Nock und Lawa Baban bei DSDS

RTL / Stefan Gregorowius Lawa Baban, DSDS-Kandidatin 2023

RTL / Stefan Gregorowius Lawa Baban, DSDS-Kandidatin 2023

