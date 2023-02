"Temptation Island"-Verführerin versagt laut Dieter Bohlen!

Dieter Bohlen (68) ist nicht leicht zu überzeugen! Zuletzt machte DSDS mit einem echten Sexismus-Skandal auf sich aufmerksam. Bei der Castingshow, die dieses Jahr zum 20. Mal über die Bildschirme flimmert, geht es darum, den besten Gesang zu küren. Doch Jill Lange (22) wurde vom Jury-Urgestein Dieter aufgrund ihrer Teilnahme an einigen Dating-Formaten heftig beleidigt. Nun versuchte ein weiteres Reality-TV-Sternchen sein Glück!

Lawa Baban war bereits vergangenes Jahr in einem RTL-Format zu sehen. Als Verführerin hatte sie die vergebenen Männer bei Temptation Island V.I.P. unter anderem an der Seite von Vanessa Nwattu bezirzt. Nun wollte die Kurdin mit ihrer Stimme bei DSDS überzeugen. Dieter konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen: "Du warst schon in so einer komischen Trash-Geschichte", meinte er. Die 25-Jährige ließ sich nicht verunsichern und stand dazu. Doch auch mit ihrem Gesang fiel sie bei dem Musikproduzenten durch: "Das ist völlig gespielt. Hühnerkacke bisher." Die anderen Juroren begeisterte Lawa allerdings und wurde daraufhin dennoch in den Recall geschickt.

Im Gegensatz zu dem 68-Jährigen hat Jury-Kollegin Katja Krasavice (26) offenbar kein Problem mit Reality-TV-Teilnehmern. Dank ihres Katja-Jokers war auch die einstige Ex on the Beach-Kandidatin Jill in die nächste Runde eingezogen. "Das, was Dieter sagt, denken sich leider fast alle Ü-50-Männer. [...] Das ist leider kein Einzelfall", hatte die Rapperin gegenüber Bild erklärt.

RTL / Stefan Gregorowius Lawa Baban, DSDS-Kandidatin 2023

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Juror Dieter Bohlen

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice am DSDS-Set

