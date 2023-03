Top oder Flop? Estefania Wollny hat jetzt rosafarbene Haare!

Wie kommt diese Veränderung bei Estefania Wollnys (21) Followern an? Im vergangenen Jahr legte die Die Wollnys-Bekanntheit eine enorme Verwandlung hin. Die TV-Bekanntheit verlor eine Menge Gewicht und zeigte auch selbstbewusst, wie wohl sie sich seither in ihrer Haut fühlt. Jetzt stand der Sängerin der Sinn wohl erneut nach Veränderung. Estefania hat sich die Haare gefärbt und trägt nun einen Rosaton!

Via Instagram dokumentierte die 21-Jährige ihren Friseurbesuch mit ihrer Schwester Sylvana (31). Dabei probierte es Estefania mal mit einer neuen Haarfarbe und posierte am Ende mit rosafarbener Mähne. Ihre Community ist von dem Look allerdings nicht endgültig überzeugt. "Este fand ich mit blond besser, aber es muss euch gefallen und ihr müsst euch wohlfühlen", schrieb ein Fan in der Kommentarspalte. "Ich finde, das Rosa steht dir nicht so, aber es muss ja niemand anderem gefallen, außer dir", meinte ein anderer.

Estefania selbst scheint sich tatsächlich pudelwohl zu fühlen mit ihrer Entscheidung. "Tausend Dank an dieses tolle Team. Bei mir gab es eine Veränderung und ich muss sagen, ich liebe es", schrieb die "Doppelt laut"-Interpretin zu dem Instagram-Video, das sie beim Hairstylisten zeigt.

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im Oktober 2022

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im März 2023

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im September 2021

