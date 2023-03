Zweiter Anlauf: Kevin Yanik und Kathi sind wieder verlobt!

Dieses Mal sind sich Kevin Yanik und Katharina Wagener (27) ihrer Sache sicher! Bei Are You The One? lernten sich die beiden kennen und lieben. Wenig später hatte das Paar dann gleich zwei schöne Neuigkeiten zu verkünden: Im Februar 2021 gaben sie ihre Verlobung bekannt und verrieten, dass sie ein Baby erwarten. Von da an ging es jedoch turbulent zu. Mehrmals trennten sich die Eltern eines Sohnes. Inzwischen haben sie wieder zusammengefunden. Jetzt hat Kevin sogar erneut um Kathis Hand angehalten!

In einem Instagram-Post gab der 24-Jährige die zweite Verlobung bekannt und erinnerte sich an die Lösung ihrer ersten. "Kathi sagte zu mir, dass sie sich den Ring von mir zurückwünscht. Und zwar dann, wenn ich mir wirklich sicher bin, dass ich mein Leben mit ihr als Frau an meiner Seite teilen möchte." Deshalb habe er nun diesen Antrag wochenlang geplant. "Ich habe nie aufgehört, diese Frau zu lieben und wir haben nie aufgehört zu kämpfen. Ihre Antwort war: 'Ja. Und dieses Mal wirklich für immer!'", berichtete Kevin.

Die Frage aller Fragen stellte er Kathi bei einem Abend im Varieté-Theater. Wie wichtig es ist, sich trotz des Kindes noch Zeit als Paar zu nehmen, haben die beiden mit der Zeit gelernt. "Statt zu streiten, verstehen wir den jeweils anderen nun. Wir haben uns eine konstante und gesunde Beziehung aufgebaut, können gesund diskutieren und uns dann auch wieder vertragen", erklärte der Realitystar. All das sei zuvor nicht möglich gewesen.

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn Leonardo im Juni 2022 in Soest

Anzeige

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik und Kathi Wagener bei ihrer Verlobung

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de