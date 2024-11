Wieder zusammen? Kevin und Kathi Wagener geben ein Update

Sind Katharina Wagener (29) und Kevin Yanik (26) doch noch ein Paar? Die Social-Media-Bekanntheiten verbringen auch nach ihrer Trennung noch viel Zeit miteinander – schon allein wegen ihres gemeinsamen Nachwuchses. Ihre Fans fragen sich nun, wie der Beziehungsstatus der beiden mittlerweile aussieht. Eine klare Antwort wollen und können die Are You The One?-Bekanntheiten aber nicht geben, wie sie in einem neuen Video auf TikTok zum Ausdruck bringen. "Wir sind hier keinem eine Rechenschaft schuldig", stellt Kevin zu Beginn direkt klar. Doch "was unsere Gefühlslage betrifft, da sind wir beide sicher", fügt er hinzu und verdeutlicht, dass sie im Herzen noch immer beieinander sind.

Egal, ob als Paar oder als Ex-Paar: "Für uns steht auf jeden Fall fest: 'Wir kämpfen, wir bleiben dran'" – und das in jeglicher Hinsicht. Dass sie nach ihrem Beziehungsaus noch immer gemeinsam durchs Leben gehen und an einem Strang ziehen, macht auch Kathi noch einmal deutlich: "Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Was wir wissen, ist, was wir füreinander empfinden", erklärt das Reality-TV-Sternchen und betont: "Ich weiß, dass ich diesen Mann liebe. Nicht nur als Vater meiner Kinder, sondern auch als Mensch, der neben mir an meiner Seite steht. Wir sind und wir bleiben sowieso für immer ein Team."

Im Mai dieses Jahres erklärten Kathi und Kevin ihre Beziehung für beendet. "Kathi und ich sind und werden kein Paar mehr", offenbarte der Rettungssanitäter auf Instagram. Gegenüber Promiflash ließ er tief blicken: "Der Auslöser dafür waren schon mehrere Sachen. Es ist eigentlich ein Prozess, der schon über Monate, wenn nicht sogar Jahre [lief]." Seither scheint es hin und wieder so, als würden sich die zwei doch noch einmal annähern – und möglicherweise ein Comeback als Liebespaar feiern.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik, "Are You The One?"-Stars

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leonardo

