Bei diesen beiden jagt aktuell ein Highlight das nächste! Dass Katharina Wagener (25) und Kevin Yanik das Perfect Match sind, wurde während der ersten Staffel von Are You The One? ziemlich schnell klar. Einige Monate liegt die Ausstrahlung der Show zurück, und die beiden sind immer noch ein Paar. Und nicht nur das: Sie sind seit Kurzem verlobt und erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Wie der Antrag abgelaufen ist und ob er Kathis Traumvorstellung entsprochen hat, verrät das Paar nun Promiflash.

Zu Hause in den eigenen vier Wänden ging Kevin vor seiner Liebsten auf die Knie – im Vorfeld hatte er unter anderem den Balkon der Wohnung mit Ballons und Lichterketten geschmückt. Und genau so hatte sich Kathi schon immer einen Antrag ausgemalt. "Als er dann vor mir auf die Knie ging... das erträumt sich ja jedes Mädchen. Auf jeden Fall war es unglaublich schön und ich habe wirklich nichts geahnt oder erwartet, dementsprechend war es natürlich noch schöner", schwärmt die Blondine im Interview mit Promiflash. Tatsächlich hatte sie vorher rein gar nichts von den Plänen ihres Zukünftigen mitbekommen: "Ich war extrem überrascht. Ich bin nach Hause gekommen und dachte, wir essen jetzt etwas und gucken uns ganz entspannt einen Film an."

Dass Kathi die Richtige ist, hat Kevin übrigens schon von Anfang an gewusst. "Seitdem ich mit ihr zusammen bin, schon bei unseren Dates bei 'Are You The One?', hab ich ihr gesagt, dass ich sie heiraten möchte", erzählt der Rheinländer. Vor fünf Monaten sind die zwei zusammengezogen, und ab diesem Zeitpunkt habe er an wirklich nichts anderes mehr denken können, als seiner Partnerin einen Antrag zu machen: "Ich hab das jetzt insgesamt eineinhalb Monate geplant, bis es dann endlich geklappt hat. Das Schwerste war das Schweigen."

Anzeige

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Anzeige

Instagram / kevinyanik Kathi und Kevin, "Are You The One?"-Teilnehmer 2020

Anzeige

Instagram / kathi.wgnr Katharina Wagener und Kevin Yanik

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de