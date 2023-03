Auch ohne Tom Kaulitz: Heidi Klum strahlt im Liebes-Look

Selbst ohne ihren Tom (33) wirkt Heidi Klum (49) im Herzchen-Look total verliebt. Die Germany's next Topmodel-Chefin ist schon seit fast fünf Jahren mit dem Tokio Hotel-Gitarristen zusammen und zeigt gerne, wie glücklich sie in ihrer Beziehung ist. Auf Social Media gibt das Model gerne Einblicke in das Leben der Turteltauben. Vergangenen Monat feierten sie ihren vierten Hochzeitstag mit roten Rosen und unzähligen Herzballons. Nun zeigt Heidi sich auch auf dem Red Carpet mit roten Herzen!

Zu den diesjährigen Kid's Choice Awards war Heidi als Jurorin von America's Got Talent für einen Award nominiert. Für diesen Anlass warf sie sich in einen Moschino-Look aus Rock und trägerlosem Oberteil in wildem Muster. Zusätzlich zu den weißen und roten Herzen auf dem Stoff sind aufblasbare Herzen an den Kleidungsstücken angebracht. Auch ihre Tasche und die Schuhe greifen das Liebessymbol auf und sogar an Heidis Ohren hängen zwei große Herzen.

Obwohl Tom nicht dabei war und Heidi auch keine Auszeichnung erhielt, schien sie ihren Auftritt herzlich zu genießen. In den letzten Wochen hatte ihr Mann es nicht leicht: Mitte Februar war der 15 Jahre alte Familienhund Capper verstorben. Danach sind auch die jüngeren Hunde Stitch und Anton gestorben – ein großer Schock. Die Brüder Tom und Bill Kaulitz (33) vermuten, die Hunde könnten sogar vergiftet worden sein.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den Kid's Choice Awards 2023

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz mit ihren Hunden Capper und Anton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de