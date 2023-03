Fotobeweis: Hier knutscht Stefan Mross Anna-Carinas Ex-BFF!

An den Spekulationen ist also offenbar tatsächlich etwas dran! Vor wenigen Monaten hatten Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Inzwischen ist die Ex-DSDS-Teilnehmerin wieder glücklich vergeben. Wie es um Stefans Liebesleben stand, war bis dato nicht bekannt. Doch offenbar ist auch er wieder in festen Händen. Die neue Frau an seiner Seite soll aber keine Unbekannte sein – sondern ausgerechnet eine Freundin seiner Ex. Nun wurden die beiden beim Knutschen erwischt...

Bild liegen nun Aufnahmen vor, auf denen zu erkennen ist, wie sich Stefan und Eva Luginger fest umschlungen einen Kuss geben. Knapp drei Monate auch seinem Ehe-Aus schwebt der Schlagerstar also offenbar wieder auf Wolke sieben. Aktuell sollen die beiden sogar schon einen Urlaub zusammen in Ägypten genießen.

Anna-Carina und Eva waren jahrelang beste Freundinnen gewesen – damit soll nun aber Schluss sein. Denn die Blondine soll empört darüber sein, dass Eva mit ihrem Ex-Mann anbandelt. Zudem ist 35-Jährige offiziell noch mit ihrem Mann Tassilo verheiratet – ihm hatte sie 2016 das Jawort gegeben.

