Werden die "Höhle der Löwen"-Investoren etwa ausgetauscht?

Plant Vox eine Rundumerneuerung für Die Höhle der Löwen? Seit 2014 begeistert und inspiriert die Gründershow ihre Zuschauer. Inzwischen gibt es schon 12 Staffeln – Staffel 13 steht bereits in den Startlöchern. Welche Löwen dieses Mal nach den besten Start-ups jagen, ist noch nicht bekannt. In den vergangenen Jahren gab es nur wenig Bewegung auf den Investoren-Sesseln. Gerüchten zufolge soll es in den kommenden Ausgaben aber einige Änderungen in der Löwenriege geben!

Bereits Ende 2022 machten Medienberichte die Runde, dass die "Höhle der Löwen"-Fans sich von Georg Kofler (65) und Nico Rosberg (37) verabschieden müssen – als Ersatzmann wurde bereits Food-Experte Tillman Schulz ins Spiel gebracht. Nun berichtet Gründerszene von weiteren Änderungen: Angeblich soll auch Unternehmerin Janna Ensthaler in der kommenden Frühjahrsausgabe neu dazustoßen! Und damit nicht genug: Auch für die 14. Staffel soll es schon einen neuen Namen geben: Tijen Onaran soll angeblich im Herbst 2023 auch Teil des Teams werden. Ob jemand seinen Platz für sie räumen muss – und wer – ist noch unklar.

In der Gründerszene sind die drei neuen Löwen große Namen: Tillmann Schulz ist Inhaber und Geschäftsführer des Lebensmittelherstellers MDS Holding. Mit seinem Familienunternehmen beliefert er unter anderem Discounter wie Aldi und Lidl. Janna Ensthaler gründete bereits mehrere erfolgreiche Unternehmen wie Glossybox. Und Tijen Onaran sorgte vor allem mit ihrem Einsatz für mehr Diversität und Gleichberechtigung in der Gründer-Branche für Begeisterung.

Instagram / tillman_schulz Tillmann Schulz, Unternehmer

Instagram / tijen.onaran Tijen Onaran, Unternehmerin und Investorin

Getty Images Janna Ensthaler, Unternehmerin

