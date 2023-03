Freizügige Pics: Jennifer Lange ruft zu mehr Selbstliebe auf

Jennifer Lange (29) schlägt ernste Töne an. Auf ihrem Social-Media-Account gewährt die Influencerin ihrer Community regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Immer wieder muss sie allerdings auch harte Kritik einstecken, weil einige User etwas an ihrem Körper auszusetzen haben. So wurde der dunkelhaarigen Beauty in der Vergangenheit bereits mehrfach eine Essstörung nachgesagt. Nun veröffentlichte Jennifer ungewohnt freizügige Fotos von sich, mit denen sie ein deutliches Statement setzte.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 29-Jährige nun einige Aufnahmen, auf denen sie in Unterwäsche posiert. "Normalerweise zeige ich mich hier nicht so sexy. Und ehrlich gesagt fühle ich mich gerade auch nicht so", begann die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin unter ihrem Post zu schreiben. Sie habe mit einer Freundin über dieses Thema gesprochen und sei zu dem Schluss gekommen, dass sie sich manchmal "zu muskulös oder zu dünn" finde. Auch die negativen Kommentare unter ihren Beiträgen bezüglich ihrer Figur würden so ihr Übriges tun. "Alleine, dass diese Gedanken so präsent in meinem Kopf sind, finde ich erschreckend", erklärte Jennifer.

Sie fuhr fort, dass sie es als "unangemessen und verletzend" erachten, über den Körper einer anderen Person zu urteilen. Abschließend fand sie noch einige aufbauende Worte für ihre Abonnenten. "Akzeptiere dich so, wie du bist und vergleiche dich nicht mit anderen, denn du bist einzigartig. [...] Nur das macht wirklich glücklich und zufrieden", appellierte sie.

Anzeige

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange im März 2023

Anzeige

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, ehemaliges Bachelor-Girl

Anzeige

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de