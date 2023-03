Jodie Turner-Smith zeigt sich im extravaganten Vogel-Look

Jodie Turner-Smith (36) sorgte mal wieder für einen echten Wow-Auftritt! Die gebürtige Engländerin ist für ihre Arbeit als Schauspielerin bekannt. Auf dem roten Teppich macht sie jedoch vor allem mit ihrem Händchen für Mode auf sich aufmerksam. Nicht selten erscheint die "The Independent"-Darstellerin bei Premieren oder Award-Verleihungen in extravaganten Roben. Mit ihrem Outfit bei den Independent Spirit Awards schoss sie nun aber den Vogel ab!

Bei der Verleihung des Filmpreises stolzierte die 36-Jährige in einem beigefarbenen und tief ausgeschnittenen Federkleid über den roten Teppich: An den langen Ärmeln sowie am Saum des Rockes waren eine Vielzahl weißer und rosafarbener Federn befestigt. Dazu kombinierte sie cremefarbene High Heels und Silber funkelnde Ringe.

Im Interview mit Fashion Magazine hatte Jodie vor wenigen Wochen erzählt, sie habe sich schon immer als Geschichtenerzählerin gesehen. Diesen Ansatz verfolge sie auch in der Mode. "Ich schaue mir immer Kleider an und denke mir: 'Wer ist sie? Was ist ihre Energie?'", verriet die Mutter einer Tochter.

Getty Images Jodie Turner-Smith im März 2023 in Santa Monica

Getty Images Jodie Turner-Smith, Filmstar

Getty Images Jodie Turner-Smith im März 2023 in Santa Monica

