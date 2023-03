Kannibalismus-Witz: Hasan Minhaj scherzt über Armie Hammer

Er konnte sich nicht zurückhalten! Der Comedian Hasan Minhaj moderierte die diesjährigen Independent Spirit Awards. Dort war der Film "Bones and All" nominiert: In dem Streifen spielt Timothée Chalamet (27) einen Kannibalen. Der "Dune"-Star stand auch schon für "Call me by your Name" vor der Kamera – gemeinsam mit Armie Hammer (36). Gegen den zweifachen Vater wurden 2021 Missbrauchsvorwürfe erhoben, wobei sein Verhalten sogar kannibalistische Züge angenommen haben soll. Diese Zusammenhänge veranlassten Hasan dazu, die Zeremonie mit einem Kannibalismus-Witz einzuleiten!

"Ehrlich Leute... wie viele Filme wollen wir noch machen, in denen sich Timothée Chalamet in einen Kannibalen verliebt?", scherzte der 37-Jährige, wie TMZ berichtet, und fügte hinzu: "Ich meine... langsam wird es langweilig." Dem Publikum entlockte der Show-Host mit diesem Witz eher ein Stöhnen als ein Lachen. Ob der "Dune"-Star den Scherz lustig gefunden hätte, bleibt offen: Der 27-Jährige war bei den Awards selbst nicht anwesend.

Der Regisseur von "Call Me by Your Name" und "Bones and All", Luca Guadagnino (51), würde gerne eine Fortsetzung von Ersterem drehen – mit Armie. Und warum? "Weil ich die Schauspieler, mit denen ich zusammenarbeite, wirklich liebe und ich möchte die Freude an dem, was wir zusammen gemacht haben, wiederholen", hatte er im Gespräch mit Variety erzählt.

