Mit süßem Video: Charlotte Dawson verrät das Babygeschlecht

Charlotte Dawson (30) ist überglücklich. Im Februar hatte sich die TV-Bekanntheit mit süßen Neuigkeiten bei ihren Fans gemeldet. Nachdem die einstige Teilnehmerin der britischen Ausgabe von Ex on the Beach im vergangenen Jahr eine Fehlgeburt erlitten hatte, ist sie nun wieder schwanger. Inzwischen weiß die Brünette auch schon, welches Geschlecht ihr Kind haben wird. Mit einem putzigen Video verriet Charlotte jetzt auch ihren Fans, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist.

"Es ist ein... Ich bin so aufgeregt, euch endlich mitzuteilen, was unser Baby wird", schrieb die 30-Jährige voller Freude zu dem Clip auf Instagram. In diesem ist zu sehen, wie die gebürtige Britin und ihr Partner Matthew Sarsfield sowie ihr Sohn Noah gemeinsam einen Luftballon mit der Aufschrift "Prinz oder Prinzessin" zum Platzen bringen. Durch das blaue Konfetti wird klar: Charlotte darf sich erneut über einen kleinen Jungen freuen. "Noah wird der beste große Bruder", schwärmte die werdende Zweifachmama.

Bis es so weit ist, dauert es jedoch noch ein paar Monate. Vor wenigen Wochen hatte die gebürtige Britin auf Instagram den errechneten Geburtstermin verraten. Dieser sei im Sommer. "Unser kleines Regenbogenbaby DawsySarsy soll am 3. August kommen", hatte sich der Reality-TV-Star gefreut.

Charlotte Dawson mit ihrem Partner Matthew und Sohn Noah

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson, TV-Star

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson, britische TV-Bekanntheit

