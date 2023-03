Not-OP: Stirbt Valentina Pahdes GZSZ-Figur den Serientod?

Müssen sich die GZSZ -Fans etwa für immer von Valentina Pahde (28) verabschieden? Vergangenes Jahr hatte die Schauspielerin angekündigt, sich eine Auszeit von der beliebten Vorabendserie nehmen zu wollen. Ob sie irgendwann wieder zurückkehren wird, ließ sie dabei offen. Doch jetzt verdichten sich die Anzeichen dafür, dass ihre Rolle den Serientod sterben könnte. Valentina gibt nun einen düsteren Ausblick, wie es in den kommenden Tagen mit Sunny Richter weitergeht.

Achtung, Spoiler!

Nach einer Auseinandersetzung mit Laura (Chryssanthi Kavazi, 34) stürzt Sunny die Treppe hinunter und wird bewusstlos. Schnell macht sich bemerkbar: Der Sturz ging nicht spurlos an der Enkelin von Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 62) vorbei. "Es geht in Sunnys Fall auf jeden Fall um Leben und Tod. Und gerade sieht es schlecht aus", verrät Valentina im Interview mit RTL. Die Studentin wird in einem Auto erneut bewusstlos und wacht im Krankenhaus wieder auf. Dort wird klar: Sunny erleidet aufgrund eines stumpfen Lendentraumas eine schwere Nierenruptur und muss um ihr Leben fürchten.

Wann die letzte Szene mit Valentina über die TV-Bildschirme flimmern wird, ist noch unklar. Ihren letzten Drehtag hatte die Schauspielerin jedoch bereits im Januar. Anlässlich ihres Abschieds vom Set, hatte die 28-Jährige auf Instagram ein paar Impressionen mit ihren Fans geteilt. "Ich hatte wundervolle Jahre und bin dankbar für die tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte, und für jede Erfahrung, die ich sammeln durfte", hatte sie zu dem Post geschrieben.

Getty Images Valentina Pahde, Schauspielerin

RTL Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Sunny Richter (Valentina Pahde) in einer GZSZ-Szene

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im Dezember 2022

