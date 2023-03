"Prominent getrennt"-Bros: Fabio freute sich auf Marc-Robin

Fabio De Pasquale scheint mit Marc-Robin kein Problem zu haben! Der Temptation Island-Star ist momentan gemeinsam mit seiner Ex Mrs.Marlisa bei Prominent getrennt zu sehen – auch Marc-Robin, mit dem die Blondine zwischenzeitlich eine Affäre hatte, ist mit seiner Ex-Freundin Michelle Kmy dabei. Dass Marc-Robin mal was mit Marlisa hatte, scheint Fabio seinem TV-Kollegen aber nicht übel zu nehmen – im Gegenteil! Er freute sich total auf seinen Mitstreiter, verriet er Promiflash!

"So verrückt, wie es klingt, Marc-Robin und ich haben uns eigentlich immer gut verstanden und hatten noch nie ein Problem miteinander", verriet der Muskelmann im Promiflash-Interview. Deshalb habe er sich auch über dessen Teilnahme gefreut: "Es war schön, ihn nach so langer Zeit in Afrika wiederzusehen."

Trotzdem war Fabio sich sicher, dass es zwischen ihm, Marlisa, Marc-Robin und Michelle mal knallen könnte, wenn alle vier unter einem Dach leben. "Das ist echt crazy und ich wusste, dass es für Anspannungen sorgen würde. Es war nur eine Frage der Zeit", schlussfolgerte er.

