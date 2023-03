"Prominent getrennt"-Sexbeichte: Marlisa entschuldigte sich

Mrs.Marlisa rudert zurück! In der vergangenen Folge von Prominent getrennt machte sie ein prekäres Geständnis: In Anwesenheit ihres Ex-Freundes Fabio de Pasquale verriet sie der ganzen Gruppe, dass der beste Sex ihres Lebens nicht etwa mit ihm war – sondern das kurze Techtelmechtel mit dem ebenfalls anwesenden Marc-Robin. Die Influencerin verkündete sogar, jederzeit wieder mit ihm ins Bett zu steigen, obwohl auch dessen Ex-Freundin Michelle da ist – Drama vorprogrammiert! Promiflash erklärt Marlisa aber, dass sie sich direkt danach für ihre Sexbeichte entschuldigt hat.

"Ich weiß, dass das bei Michelle nicht gut ankam und ich habe mich am nächsten Tag auch bei Michelle und bei Fabio entschuldigt, was leider nicht gezeigt wurde", verrät sie im Promiflash-Interview. Marlisa habe wieder einmal geredet, ohne nachzudenken und die Aussage direkt bereut – außerdem hätten die anderen sie auch extrem zur Antwort auf die Frage gedrängt. "Da ich ein ehrlicher Mensch bin, hab ich nicht weiter groß darüber nachgedacht und halt die Wahrheit gesagt", fügt sie hinzu – manchmal tue die Wahrheit eben weh.

Deshalb glaube Marlisa auch, dass Fabio sehr gekränkt und verletzt von ihrer Beichte gewesen sei. "Ich bin ehrlich, in dem Moment war es mir so egal, ob ich Fabio damit verletze, weil er mich selber mit so vielen Dingen in der Beziehung verletzt hat", stellt die TV-Bekanntheit allerdings klar. Sie sei sowieso nicht gut auf ihren Ex zu sprechen und habe deshalb keine Rücksicht genommen.

Sendehinweis: Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / fabio_de_pasquale Mrs.Marlisa mit Fabio De Pasquale

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de