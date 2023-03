Wie gefällt Fans die neue Kochshow von Fiona Erdmann und Mo?

Jetzt legen sie los! Vor wenigen Wochen verkündete das Model Fiona Erdmann (34), dass sie und ihr Mann Mo eine Kochshow im Netz starten werden. "Cooking Couple" heißt das Online-Format, bei dem die Follower das deutsch-libanesische Paar jeden Sonntag beim Kochen verschiedenster Gerichte beobachten können. Zwei Folgen sind schon draußen – wie kommt das neue Projekt von Fiona und Mo bei ihren Fans an?

"Was monatelang eine Vision war, ist nun endlich Realität", schrieb die 34-Jährige unter ein Foto von sich und ihrem Mann auf Instagram. Nachdem die erste Folge ihrer Kochshow vor einer Woche auf Youtube über die Bildschirme gelaufen war, bedankte sich das Model für den Zuspruch ihrer Fangemeinde. Das Feedback in den Kommentaren fiel tatsächlich sehr positiv aus. So kommentierte ein User: "Sehr sympathisch. Es macht Spaß, euch zuzugucken", während ein anderer meinte: "Ihr macht das so toll und seid so ein süßes Paar. Macht weiter so!"

Es gab aber auch Verbesserungsvorschläge und ein paar negative Anmerkungen seitens der Nutzer auf Youtube. Einige Zuschauer störten sich daran, dass Fiona und Mo die Show zweisprachig moderierten. "Tolle Idee und super Rezepte, allerdings nervt mich der Wechsel zwischen Deutsch und Englisch total", äußerte ein User. "Wäre es nicht besser, die Videos komplett auf Englisch zu machen? So könnte Mo auch mehr zu Wort kommen und ihr könntet mehr Leute erreichen... ", merkte ein anderer an.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner Mo

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Freund Mo, Feburar 2023

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner und den zwei gemeinsamen Kindern

