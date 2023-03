Angelina Pannek hat offenbar eine Lebensmittelvergiftung

Angelina Pannek (31) geht es schlecht! Die einstige Bachelor-Teilnehmerin musste in den vergangenen Monaten gesundheitlich einiges durchmachen. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte sie zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall erlitten. Sie konnte sich nur noch eingeschränkt bewegen und begab sich in orthopädische Behandlung. Inzwischen hat sich die Influencerin davon zwar erholt – doch nun liegt sie schon wieder flach: Angelina hat eventuell eine Lebensmittelvergiftung.

In ihrer Instagram-Story berichtete die 31-Jährige, dass sie womöglich etwas Falsches gegessen habe. "Ich habe eine harte Nacht hinter mir – vermutlich eine Lebensmittelvergiftung." Ihr sei sogar so schlecht gewesen, dass sie überlegt hatte, einen Krankenwagen zu rufen. Schließlich war auch ihr Kreislauf total zusammengesackt. "Es war echt schlimm. So was hatte ich noch nie so doll", erzählte die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin.

Darüber hinaus gab die Ehefrau von Sebastian Pannek (36) preis, dass sie wegen ihrer Beschwerden Medikamente nehmen musste, worauf sie momentan eigentlich verzichte. "Wie ihr wisst, stille ich und dann darf man nur wenig Medikamente einnehmen", erklärte sie ihren Followern. Ihr Baby habe Angelina aber dennoch versorgen können: "Meine Mutter hat dann Milch gekauft und ein Fläschchen. Ich finde dieses Fläschchen für den Notfall so mega." Später möchte sie aber wieder ganz normal stillen.

Angelina Pannek

Sebastian und Angelina Pannek

Angelina Pannek

