"First Dates Hotel": So war Elisabeth und Nicos erste Nacht

Für diese beiden hat das Experiment funktioniert! In der Datingshow First Dates Hotel können sich Singles bei einem Drink oder Abendessen beschnuppern und bei Interesse weiter kennenlernen. Nachdem es bei Sexualtherapeutin Elisabeth und Nico schon beim ersten Treffen mächtig gefunkt hat, ist für beide klar: Sie wollen sich wiedersehen. Als die beiden Turteltauben gerade abreisen wollen, überrascht sie Gastgeber Roland mit dem goldenen Schlüssel zur Privatsuite und somit der Chance auf mehr Zeit zu zweit im wunderschönen Spanien.

In der aktuellen Folge lassen die beiden den Abend in einer einzigartigen, romantischen Umgebung ausklingen. Die Suite scheint auch Nico gut zu gefallen. "Was sehr schön war, wie auch Nico sich gefreut hat. Ich habe gemerkt, dass er auch eine sehr romantische Seite hat", äußert Elisabeth strahlend. Nach einem gemeinsamen Abendessen weihen die beiden dann den Whirlpool ein und können die Blicke nicht voneinander abwenden. "Bei der Frau muss man doch hingucken", erzählt Nico verschmitzt. Einen Kuss gibt es nicht – die Finger können sie dennoch kaum voneinander lassen.

Bei gegenseitigen Streicheleinheiten schlafen Elisabeth und Nico anschließend gemeinsam ein. Am nächsten Morgen sind beide überglücklich. "Es war eine wunderbare Nacht, ein wunderbarer Abend", berichtet der 54-jährige Nico. Bei einem sind die beiden sich auf jeden Fall einig: "Unser Plan ist, dass wir uns wiedersehen. So schnell wie möglich."

Anzeige

RTL Elisabeth, "First Dates Hotel"-Teilnehmerin

Anzeige

RTL Nico, "First Dates Hotel"-Kandidat

Anzeige

RTL Roland Trettl, "First Dates Hotel"-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de