Sexualtherapeutin versucht bei "First Dates Hotel" ihr Glück

Spannende Singles wollen in der neuesten Folge ihr Glück versuchen! In der Kuppelshow First Dates Hotel können sich die Teilnehmer beschnuppern und bei einem Drink oder einem Abendessen entscheiden, ob sie ihr Gegenüber weiterhin kennenlernen wollen. Bei einigen Kandidaten schien es auch bereits ordentlich geknistert zu haben. Ob folgende Lady ebenfalls ihren Traummann finden wird? Sexualtherapeutin Elisabeth hat nämlich klare Vorstellungen von ihrem Mister Right!

Die 49-Jährige ist gelernte Kosmetikerin, allerdings hat die gebürtige Dresdnerin auch andere Interessen. Elisabeth ist nämlich Sexualtherapeutin. Nicht nur beruflich setzt sich mit dem Thema gerne und intensiv auseinander. "Sex [...] ist wichtig", betonte sie. Während sie auf ihr Date an der Bar wartet, unterhielt sie sich mit den Kellnern und verriet dabei: "Wenn ich jetzt einen festen Partner hätte, hätte ich mit ihm alle Sachen, die wir in der Sexualtherapie erlernt haben, gemacht."

Ob sie in der Show den richtigen Mann dafür finden wird? Elisabeth darf Nico kennenlernen und schnell wird klar: Diese beiden amüsieren sich prächtig! "Die Chemie zwischen uns ist sehr schön", schwärmte die Blondine. Auch der Prozessmanager ist ganz angetan von seinem Date. Sowohl Elisabeth als auch Nico wollen sich wiedersehen.

Anzeige

RTL Roland Trettl, "First Dates Hotel"-Bekanntheit

Anzeige

RTL Nico, "First Dates Hotel"-Kandidat

Anzeige

RTL Elisabeth und Nico bei "First Dates Hotel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de