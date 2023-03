Model und Studentin: Heidi Klum ist stolz auf Tochter Leni!

Heidi Klum (49) schwärmt von Tochter Leni (18) in den höchsten Tönen. 2020 wagte Leni Klum erstmals den Schritt in die Öffentlichkeit. Wie auch ihre Mama Heidi ist sie seither als Model tätig und heiß begehrt. Doch die Laufstegschönheit möchte sich noch ein weiteres Standbein aufbauen: Vergangenen Sommer zog sie daher nach New York, um Innenarchitektur zu studieren. Wie Heidi jetzt verrät, ist sie daher besonders stolz auf ihre Leni.

In einem Interview mit People kommt die 49-Jährige beim Gedanken an ihren ältesten Nachwuchs mächtig ins Schwärmen. Die Germany's next Topmodel-Jurorin sei vor allem davon begeistert, wie die 18-Jährige sowohl ihre Modelkarriere als auch ihr Studium unter einen Hut bekommt. "Ich bin sehr stolz auf meine Tochter und ihr Modeln. Und sie studiert nebenbei, sie jongliert schon", betont Heidi in dem Gespräch.

Doch die räumliche Trennung von ihrer Tochter fällt dem TV-Star schwer. So hatte die Blondine vergangenes Jahr verraten, dass sie sich seit Lenis Umzug nach New York oft Sorgen mache. "Ich rief sie letztens an. Normalerweise nimmt sie ab, aber dann höre ich drei, vier Stunden lang nichts mehr. Und schon geht mir durch den Kopf 'Wo ist sie? Was macht sie gerade? Warum geht sie nicht ran?'", hatte sie in der "Late Late Show" erzählt.

SIPA PRESS Heidi Klum mit Tochter Leni

Sabatelli, Lucia Leni Klum mit ihrer Mama Heidi

Instagram / leniklum Leni und Heidi Klum, September 2022

