Nach TV-Flop: Bruce Darnell fühlte sich wie ein Versager

Bruce Darnell (65) hatte lange mit sich zu kämpfen! Der US-amerikanische Choreograf wurde durch seine Rolle als Juror bei Germany's next Topmodel einem großen Publikum bekannt – danach folgten unzählige Auftritte in anderen beliebten Shows wie Das Supertalent. In letzter Zeit war es aber eher ruhig um das Model geworden. Nun sprach Bruce offen über die Gründe dafür, dass er sich zurückgezogen hatte.

"Ich habe vor einem Jahr eine Show gemacht, die ein großer Flop war. Es war eine Niederlage", erzählte er RTL und meinte damit seine Sendung Surprise! Die Bruce Darnell Show. Deswegen plagten Bruce große Selbstzweifel, wie der 65-Jährige preisgab: "Ich habe gedacht, ich bin ein Versager."

Besonders hart war für ihn in dieser Zeit, dass er damals nicht auf den Rückhalt seiner Freunde zählen konnte – niemand aus seinem damaligen Freundeskreis habe zu ihm gestanden, erinnerte Bruce sich. "Es war kein Mensch da", gab er enttäuscht zu.

Anzeige

ProSieben / Raphael Stötzel Bruce Darnell und Viviane Geppert bei "Surprise! Die Bruce Darnell Show"

Anzeige

Getty Images Bruce Darnell, Model

Anzeige

Getty Images Bruce Darnell, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de