So hatte sich Bruce Darnell (64) seine TV-Comeback wohl nicht vorgestellt. Seit Anfang Dezember läuft "Surprise! Die Bruce Darnell Show" jeden Donnerstag im Fernsehen. Doch bereits nach der ersten Ausstrahlung schien klar zu sein, dass das Format nicht so gut wie erhofft bei den Zuschauern ankommt. In den sozialen Medien rief die Auftaktsendung seinerzeit größtenteils negative Reaktionen hervor. Auch die finale Episode von "Surprise! Die Bruce Darnell Show" verzeichnete wieder wirklich schlechte Einschaltquoten.

Trotz der besten abendlichen Sendezeit auf ProSieben kam das TV-Format, das von emotionalen Überraschungen lebt, kein einziges Mal auch nur in die Nähe des Senderschnitts, wie DWDL nun berichtete. Auch die letzte Sendung vom 23. Dezember konnte nur wenige Menschen für sich begeistern. So schalteten am Tag vor Heiligabend gerade einmal rund 210.000 Menschen der 14- bis 49-Jährigen das Staffelfinale ein. Das entspricht etwa 3,2 Prozent des Marktanteils für diese Altersgruppe.

Eine ähnliche Tendenz ließ sich auch bei den Promiflash-Lesern erkennen. So gaben in einer Umfrage 65,6 Prozent der teilnehmenden User an, dass sie von der Sendung nicht gerade begeistert seien. Nur 559 von insgesamt 1626 Menschen gaben ihre Stimme dafür ab, dass sie "Surprise! Die Bruce Darnell Show" wirklich berührend und schön fänden.

ProSieben / Raphael Stötzel Bruce Darnell und Viviane Geppert bei "Surprise! Die Bruce Darnell Show"

Getty Images TV-Star Bruce Darnell

ProSieben / Boris Breuer "Surprise! Die Bruce Darnell Show"

