"Stresst mich": Jenna Ortega möchte lieber Single bleiben!

Jenna Ortega (20) spricht über ihr Liebesleben! Die Schauspielerin kurbelte mit ihrer Rolle in der Netflix-Serie Wednesday ihren Bekanntheitsgrad ordentlich an: In dieser spielt sie das Mädchen Wednesday Addams, das ein großes Interesse an Schauergeschichten und dem Tod hat. Mit ihrer morbiden und emotionslosen Rolle begeisterte die Beauty ein breites Publikum – ähnelt sie Wednesday vielleicht auch in Wirklichkeit? Denn genau wie dem Addams-Mädchen gefällt es Jenna nicht, sich zu verlieben!

In einem Interview mit dem Magazin Elle kamen ein paar Details über ihr Liebesleben ans Licht: Sie genießt ihr Single-Dasein offenbar in vollen Zügen. "Vielleicht bin ich zu sehr von meiner Arbeit besessen, aber der Gedanke an eine Beziehung stresst mich", gab die 20-Jährige zu und erklärte auch warum: "Ich hasse es, mich in einen Jungen zu verknallen. Ich glaube, es ist insgeheim eine Sache des Stolzes." So finde sie momentan keinen Gefallen daran, jemand so gut kennenlernen und sich verletzlich machen zu müssen.

Jennas Angst, jemanden näher an sich heranzulassen, rührt unter anderem von ihrer Arbeit her. "Ich möchte den Erwartungen der Leute gerecht werden. Das ist etwas, das ich überwinden muss, aber ich habe auch Angst, dass jemand mich zu gut kennenlernt und merkt, dass ich nicht ganz so bin", verriet die Schauspielerin.

Netflix Jenna Ortega in "Wednesday", 2022

Getty Images Jenna Ortega bei der "Scream VI"-Premiere im März 2023

Getty Images Jenna Ortega bei den Golden Globe Awards 2023

