Vor Tod: Trachtete etwa jemand Aaron Carter nach dem Leben?

Steckt doch mehr dahinter? Der kleine Bruder von Backstreet Boys-Mitglied Nick Carter (43) ist vor wenigen Monaten überraschend im Alter von 34 Jahren gestorben. Aaron Carter (✝34) war leblos in der Badewanne von seiner Haushälterin gefunden worden. Die Ursache für sein plötzliches Ableben ist nach wie vor unklar, doch es wird von einer Drogenüberdosis ausgegangen. Die Mutter des Sängers forderte bereits eine ernsthafte Untersuchung der Todesumstände. Auch Aarons Umfeld glaubt an Fremdverschulden!

Wie Page Six berichtet, zweifeln Freunde des Verstorbenen die offiziellen Berichte zu seiner Todesursache an. Für sie seien die Umstände "seltsam" und sie würden "keinen Sinn ergeben". "Er war immer paranoid, dass Leute hinter ihm her sind", behauptet ein Insider aus Aarons Umfeld. Auch seine ehemalige Managerin Morgan Matthews bestätigt diese Annahme. "Er sagte: 'Es ist jemand hinter mir her. Ich brauche Hilfe. Ich muss die Stadt verlassen'", erinnert sie sich. Laut ihr habe der "I Want Candy"-Interpret bereits versucht, sein Haus zu verkaufen.

Wie TMZ zuvor berichtete, soll Aarons Mutter im Netz einen heftigen Post verfasst haben. Sie teilte sogar Aufnahmen von Aarons Badezimmer. Außerdem schrieb Jane : "Ich versuche immer noch, eine ernsthafte Untersuchung für den Tod meines Sohnes Aaron Carter zu bekommen. Ich möchte diese Fotos vom Todesort mit euch allen teilen, weil der Gerichtsmediziner es als versehentliche Drogenüberdosis abtat."

Getty Images Aaron Carter im Mai 2017

Getty Images Aaron Carter, 2019 in Los Angeles

Getty Images Jane und ihr Sohn Aaron Carter bei der "Marriage Boot Camp"-Premiere

