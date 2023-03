"Bezaubernde Frau": Sarah Ferguson ist ein Fan von Meghan

Von Sarah Ferguson (63) bekommt Herzogin Meghan (41) den Rücken gestärkt. Die gebürtige US-Amerikanerin wurde bei ihrer Heirat mit Prinz Harry (38) noch vom Volk und der Presse geliebt. Doch das Blatt wendete sich schnell. Das Paar verkrachte sich mit dem Königshaus und auch mit der Öffentlichkeit. Mittlerweile scheinen die Royal-Fans und die Presse nur noch wenig begeistert von ihr zu sein. Und das kann Sarah gar nicht verstehen: Sie ist ganz begeistert von Meghan.

Bei ihrem Besuch in der Show "Good Morning America" kann Sarah Meghan nur in höchsten Tönen loben. "Ich freue mich, Harry so glücklich zu sehen. Er hat eine bezaubernde Frau und wunderschöne Kinder", betont die 63-Jährige. Genau wie die ehemalige Schauspielerin heiratete Fergie in die Königsfamilie ein und ist nicht immer der Liebling der Fans. Ein Grund könnte die Unterstützung sein, die sie dem in Verruf geratenen Prinz Andrew (63) immer noch zukommen lässt. Sarah könne sich mit Meghan identifizieren und verstehe gut, was sie durchmache. Ihr sei es zum Teil ähnlich ergangen.

Sarah gehörte schon früh zu denjenigen, die sich hinter Meghan stellten. So auch nach dem kontroversen Interview mit Oprah Winfrey (69) 2021. "Ich glaube, dass jeder Mensch ein Recht hat, seine Stimme zu nutzen", meinte die Autorin. Sie erklärte, dass es als Frau bei den Royals nicht leicht sei, gegenüber der Presse eine "eigene Stimme" zu haben.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im April 2022 in Den Haag

Getty Images Sarah Ferguson beim Internationalen Filmfestival in Venedig im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan im September 2021 in New York City

