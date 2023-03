"Enttäuscht": Loredana erzählte Silvia Wollny kaum von Baby

Silvia Wollny (58) war total enttäuscht. Ihre jüngste Tochter Loredana Wollny (19) ist im vergangenen Dezember zum ersten Mal Mutter geworden. Die Schwangerschaft war aber nicht nur für sie total aufregend, sondern auch für ihre Mama. Umso mehr hat es Silvia gekränkt, dass sich ihre Tochter vor der Geburt kaum mit ihr über das Baby ausgetauscht hatte. Wie nun in den aktuellen Folgen von Die Wollnys zu sehen ist, musste Silvia wegen Loredanas Distanziertheit sogar weinen!

Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten befand sich die heute 19-Jährige noch mitten in ihrer Schwangerschaft. Doch die werdende Mama ließ ihre eigene Mutter während dieser Zeit wohl außen vor: Sie nahm sie nicht mit zum Frauenarzt und tauschte sich danach auch kaum über den Termin mit der 58-Jährigen aus. Als sich Loredana endlich einsichtig zeigte und eine Überraschungsparty im Garten für ihre Mama als Entschuldigung schmiss, rollten dann die Tränen! "Du hast mich so enttäuscht. Du hast mir so weh getan", machte das Familienoberhaupt noch einmal deutlich und merkte an: "Ich, sowie alle anderen, freuen sich auf dein Baby und du hältst uns alle so zurück, als wenn wir für dich Luft sind."

Das gab Loredana zu denken! "Wenn ich sehe, dass Mama anfängt zu weinen wegen mir, dann tut mir das schon weh", erklärte sie im Einzelinterview. Deshalb zog sie Silvia zur Seite, um mit ihr ausführlich über den Termin beim Frauenarzt zu reden. Dabei zeigte sie sogar die Ultraschallbilder von dem Baby. Diese Entschuldigung nahm Silvia dankbar an.

Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrer Nichte Haylie Emilia

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny im August 2021

Anzeige

RTLZWEI Loredana Wollny und Silvia Wollny

Anzeige

Könnt ihr verstehen, warum Silvia so enttäuscht war? Ja, total! Nein, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de