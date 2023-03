Hot! Jessica Haller lässt am Weltfrauentag die Hüllen fallen

Jessica Haller (32) heizt ihren Fans ordentlich ein! Die Fans der ehemaligen Bachelorette lieben sie für ihren abwechslungsreichen Content: Die Influencerin teilt auf Social Media immer einen unterhaltsamen Mix aus Fitness-Einblicken, Tanz-Clips, privaten Eindrücken und inspirierenden Mode-Posts. Dabei darf es gerne auch mal etwas freizügiger sein: Die Ehefrau von Johannes Haller (35) zeigt gerne, was sie hat. Nun zeigte Jessi sich zum Weltfrauentag besonders sexy!

Auf Instagram teilte Jessi mehrere Aufnahmen, auf denen sie lediglich in einer pinkfarbenen Hose posiert – ein Oberteil hat die Beauty weggelassen. Dafür verdeckt ein Blumenstrauß ihre Brust, ein Teil ihres Busens ist aber dennoch zu sehen. "Wer regiert die Welt? Alles Gute zum Weltfrauentag", schrieb sie zu dem Post.

Der Beitrag stieß auf große Begeisterung, Fans feierten die Schnappschüsse von Jessi sehr. "Wie kann man so schön sein? Wahnsinnsfrau" oder "So ein schönes Bild! Einen wunderschönen Weltfrauentag wünsche ich dir", schrieben einige von vielen Nutzern in die Kommentarspalte.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Februar 2023 auf Ibiza

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Oktober 2022

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

