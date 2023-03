Christin Kaeber ist stolz: Ihre Tochter Nia ist schon drei

Christin Kaeber (34) ist überglücklich! Im Sommer des vergangenen Jahres ist die Influencerin zum zweiten Mal Mutter geworden: Mit ihrem Partner Leons durfte sie den kleinen Lev auf der Welt willkommen heißen. Auch seine Schwester Nia hat ihn mit offenen Armen zu Hause empfangen. Die Kleine wurde bereits vor drei Jahren geboren. Anlässlich ihres Geburtstags widmete Christin ihr nun zuckersüße Worte!

Auf Instagram veröffentlichte die ehemalige Survivor-Kandidatin ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie ihre Tochter auf dem Arm hält und aufs Meer schaut. In der Bildunterschrift schwärmte sie: "Seit drei Jahren schlägt mein Herz außerhalb meines Körpers. Noch nie zuvor habe ich so sehr geliebt und so sehr Sorge, Glück und Dankbarkeit zugleich verspürt." Das, was die beiden haben, sei mit Worten nicht zu beschreiben. "Du bist meine Erfüllung, mein Leben. Alles Gute zum Geburtstag, mein Engel", fasste Christin zusammen.

Mit Nia und Lev ist ihre Familie vorerst komplett. "Ich denke auch nicht wirklich an ein drittes Wunder, denn mit unseren zwei Mäusen steht uns noch viel bevor", hatte Christin vor wenigen Monaten auf Social Media betont. Sie könne es jedoch nicht mehr so sicher ausschließen, noch mal Mutter zu werden, wie sie es erwartet hatte.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihre Tochter Nia

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Influencerin

