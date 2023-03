Nach "Let's Dance": Abdelkarim will auch weiterhin tanzen!

Abdelkarim (41) hat wohl Blut geleckt! Gemeinsam mit Profi Kathrin Menzinger (34) schwang er in der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" wöchentlich live im TV das Tanzbein. Vergangenen Freitag reichte es jedoch nicht für den Komiker und er musste die Show verlassen. Doch offenbar hat der Moderator Gefallen an dem Sport gefunden: Abdelkarim verrät Promiflash, dass er weiterhin tanzen möchte!

"Auf jeden Fall habe ich gelernt, dass Tanzen bei mir eher abstrakte Kunst ist. Für den Beobachter nicht sofort zu greifen, selbst wenn er es spürt. Aber ich habe auch gemerkt, dass regelmäßiges Training was bringt. Ich hab sehr schnell gesehen, wie ich besser wurde", erzählt der Kabarettist im Interview mit Promiflash. Dementsprechend habe er nun zwei Optionen: "am Ball bleiben oder ein Ball werden". Für Abdelkarim sei der Fall klar. "Es hat großen Spaß gemacht. Und es hilft auch im Alltag. Wenn Menschen am überfüllten Hauptbahnhof durch wollen, mache ich ihnen jetzt viel eleganter Platz. Früher sah ich dabei aus wie eine Abrissbirne, heute gibt es einen Federschritt", erklärt er. Er wolle also das Tanzen weiterhin verfolgen.

Auch wenn es für Abdelkarim bei "Let's Dance" nicht gereicht hat, seien seine Freunde dennoch völlig "hin und weg" von seinen Leistungen! "Sie hätten niemals gedacht, dass ich mich halbwegs zur Musik bewegen kann, ohne hinzufallen. Ich glaube, nur diese Freunde können wirklich abschätzen, was für eine großartige und eigentlich unmögliche Arbeit Kathrin geleistet hat. Wenn es so was wie einen Gedulds-Golden-Globe gibt, dann bitte an Kathrin", führt der 41-Jährige aus.

Getty Images Abdelkarim und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Abdelkarim und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Ekaterina Leonova und Abdelkarim bei "Let's Dance" 2023

