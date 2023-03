Süß: Heather Rae El Moussa teilt Foto von ihrem kleinen Sohn

Heather Rae El Moussa (35) geht in ihrer Mamarolle total auf! Für die Selling Sunset-Bekanntheit ist vor wenigen Wochen ein großer Traum in Erfüllung gegangen: Die Blondine und ihr Ehemann Tarek El Moussa (41) sind Ende Januar Eltern eines kleinen Jungen geworden. Es ist das erste gemeinsame Kind der Eheleute, der Investor hat bereits zwei Kinder mit seiner Ex Christina Hall (39). Nun teilte Heather einen süßen Einblick in das Leben mit dem Neugeborenen!

In ihrer Instagram-Story zeigte die Beauty eine Aufnahme von ihrem Partner und ihrem kleinen Sohn, der auf den Namen Tristan hört. Der niedliche Wonneproppen schlummert friedlich auf dem Arm seines Vaters. "Unser kleiner Bär", schwärmte Heather und plauderte aus, dass Tristan gebadet wurde. "Unser Junge liebt das Wasser", freute sie sich.

Heather scheint es zu lieben, immer mal wieder Fotos und Videos von ihrem Sohnemann ins Netz zu stellen. Erst Ende Februar teilte sie einen goldigen Clip zu einem besonderen Anlass: "Ratet mal, wer heute drei Wochen alt wird. Ein langes, aber bezauberndes Video von unserer kleinen Liebe, die ich nie vergessen möchte. Ich habe es immer und immer wieder angeschaut", schrieb sie dazu.

Instagram / theheatherraeelmoussa Tarek El Moussa und Heather Rae Young mit ihrem Sohn

Instagram / theheatherraeelmoussa Tarek El Moussa mit seinem Sohn Tristan

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young, "Selling Sunset"-Star

