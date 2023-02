"Haut an Haut": Heather Rae Young kuschelt mit ihrem Baby

Heather Rae Young (35) könnte nicht glücklicher sein! Die Selling Sunset-Bekanntheit ist Ende Januar zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tarek El Moussa (41) und dessen beiden Kindern genießt die Immobilienmaklerin ihr Familienglück. Auch im Netz lässt die blonde Schönheit ihre Fans an ihrem Leben als Neu-Mama teilhaben: Sie postet einen putzigen Schnappschuss mit ihrem Kleinen auf der Brust!

"Es ist die Woche der Liebe und wir spüren sie hier definitiv", schreibt die 35-Jährige in Anspielung auf den Valentinstag unter das zuckersüße Bild mit ihrem kleinen Jungen auf Instagram. Dahinter reiht sie passende Emojis wie zum Beispiel einen kleinen Engel. "Ganz viele Küsschen und Kuscheln, Haut an Haut... wir bekommen nicht genug von unserem Liebling", bekundet die Kalifornierin weiter. Auf dem Bild hält die Schauspielerin ihren Nachwuchs auf ihrer nackten Brust und gibt ihm einen Kuss auf sein kleines Köpfchen.

Vor einigen Tagen hatte Heather in ihrer Instagram-Story ein Foto veröffentlicht, das sie beim Stillen ihres Babys zeigt. Gemütlich liegt das Mama-Sohn-Duo dabei auf der Couch. Zu der Aufnahme schrieb die frischgebackene Mama knapp: "Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so erschöpft, aber gleichzeitig so glücklich!"

Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae und Tarek El Moussas Baby

Anzeige

Getty Images Heather Rae und Tarek El Moussa

Anzeige

Instagram / heatherraeyoung Tarek El Moussa, Heather Rae El Moussa mit Tareks Kindern Taylor und Brayden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de