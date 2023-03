Wegen seines Vaters: Darum bringt Pietro Lombardi Cola raus

Hinter Pietro Lombardis (30) neuestem Projekt steckt eine Geschichte! Der Sänger ist aus der Musikbranche nicht mehr wegzudenken: Er ist nicht nur mit seinen Songs total erfolgreich, sondern sitzt aktuell auch in der DSDS-Jury. Aber auch in anderen Branchen hat Pietro Fuß gefasst. Unter anderem hat er schon ein Kinderbuch veröffentlicht – nun bringt er sein eigenes Erfrischungsgetränk raus. Die Idee dafür kam Pietro durch seinen Vater!

Pietro wird eine eigene Cola auf den Markt bringen. In einer Fragerunde auf Instagram verriet er nun, warum er sich ausgerechnet für dieses Erfrischungsgetränk entschieden hat. "Mein Vater hat knapp 20 Jahre bei Cola gearbeitet. So, jetzt ist Papa in Rente und deshalb dachte ich, es ist Zeit für eine LombiCola", erläuterte er.

Der "Cinderella"-Interpret verkündete bereits stolz, dass sein Getränk im März überall erhältlich sein wird – und zwar eine normale Cola und eine Cola Zero. Letztere ist auch Pietros Favorit: "Ihr wisst, dass ich 100 Prozent Team Zero bin, besonders wenn ich wieder trainiere", verkündete er.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen – die DSDS-Jury 2023

Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Pietro Lombardi, DSDS-Juror

Anzeige

Panama Pictures Pietro Lombardi im August 2022 in Hanau

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de