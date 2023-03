Diese Bedeutung steckt hinter Diogo Sangres Gesichtstattoo!

Was hat es mit Diogo Sangres (28) neuem Körperschmuck auf sich? Der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat hat vor wenigen Tagen sein neues Tattoo präsentiert: Unterhalb der Augen zieren sein Gesicht nun jeweils vier Schriftzeichen. Der Influencer scherzte bereits, dass diese für zwei asiatische Gerichte stehen, die er regelmäßig esse und sie so einfacher bestellen könne, ohne etwas zu sagen. Doch was bedeutet der Schriftzug wirklich?

Auf Instagram meldete sich nun der Tätowierer des einstigen Temptation Island-Verführers zu Wort und erklärte: "Ich habe meinem Freund Diogo unter beide Augen folgendes chinesisches Sprichwort tätowiert: 'Alles passiert aus einem Grund.'" Zudem gab er ein Statement zur negativen Kritik ab, die Diogo wegen der optischen Veränderung erreicht hatte: "Leben und leben lassen. Jeder soll das mit sich und seinem Körper machen, was er für richtig hält."

Sogar Diogos Mutter hatte nicht wirklich begeistert auf sein neues Tattoo reagiert. In einem Screenshot einer Nachricht an ihren Sohn war zu lesen: "Echt verrückt. Es ist schrecklich." Der einstige Sommerhaus-Bewohner reagierte darauf allerdings ziemlich gelassen.

Diogo Sangre, Reality-TV-Star

Diogo Sange im März 2023

Diogo Sangre, Kandidat bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

