Emma stellt klar: Demi Moore wohnt nicht bei Bruce Willis!

Emma Heming (44) dementiert die Gerüchte! Im Februar 2023 hatte die Familie von Bruce Willis (67) bekannt gemacht, dass der Hollywoodstar nicht bloß an Aphasie, sondern auch an Demenz leide. Vor wenigen Tagen behauptete ein Insider, dass aus diesem Grund die Ex des Schauspielers Demi Moore (60) zur Unterstützung bei der Familie eingezogen sei. Laut Bruces Frau Emma stimmt das jedoch gar nicht!

"Können wir das bitte gleich im Keim ersticken? Das ist so dämlich. Bitte hört auf damit", äußert sich das Model zu den Gerüchten in ihrer Instagram-Story. Dazu teilt sie zudem einen Ausschnitt eines Artikels, in dem steht: "Demi Moore ist bei ihrem Ex Bruce Willis und dessen Frau eingezogen, um ihnen nach der herzzerreißenden Demenz-Diagnose beizustehen."

Der Insider, der die Gerüchte streute, behauptete zuvor gegenüber Radar Online: "Demi ist eingezogen und sie wird bis zum Ende nicht mehr gehen." Die Quelle sagte zudem, dass die Schauspielerin für die Familie ein Fels in der Brandung sei und dafür sorgen wolle, "dass jeder Tag, den Bruce noch auf Erden bleibt, mit Liebe gefüllt ist."

Getty Images Bruce und Emma Heming Willis bei der Premiere von "Motherless Brooklyn"

Instagram / demimoore Demi Moore und Bruce Willis

Getty Images Demi Moore, Schauspielerin

