"Kann nicht mehr": Daniela Katzenberger liegt krank im Bett

Sie ist gesundheitlich angeknackst! Daniela Katzenberger (36) versucht momentan so viel Zeit wie möglich mit ihrer Mama Iris Klein (55) zu verbringen, der es infolge des angeblichen Fremdgeh-Dramas rund um ihren Ex Peter Klein (55) und Yvonne Woelke (41) überhaupt nicht gut geht. Iris muss jetzt wohl aber ein paar Tage ohne ihre Tochter zurechtkommen, denn: Daniela liegt aufgrund einer schweren Erkältung flach!

Via Instagram meldet sich die Kult-Blondine bei ihren Followern zurück und postet mehrere Bilder und Videos, mit welchen sie ihren miserablen Gesundheitszustand demonstriert. Auf einem Schnappschuss ist zu sehen, wie sie auf einer Liege in einem Arztzimmer liegt – dieses Foto kommentiert sie mit den Worten: "Ich kann nicht mehr". In den Clips schildert sie, dass sie auf jegliche Weise versuche, schnellstmöglich gesund zu werden. "Es ist so, als würde hier jemand mit einem Messer reinstechen", meint die Reality-TV-Queen und zeigt dabei auf ihren Hals.

Ihre Mutter habe ihr zuvor ein Medikament vorbeigebracht und ihr Gesellschaft geleistet, äußert Daniela. Die Frau von Lucas Cordalis (55) betont: "Sie hat momentan echt zu hadern, aber sie kümmert sich trotzdem sehr gut um mich."

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Jahr 2008

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de