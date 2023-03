"Make Love, Fake Love": Das sagt ihr zu Yeliz und Jannik!

Er hat ihr Herz erobert! Yeliz Koc (29) ist eine TV-Persönlichkeit und Influencerin. Bei der Kuppelshow Make Love, Fake Love buhlten in den vergangenen Wochen Vergebene und Single-Männer um das Herz der Influencerin. Der Haken: Yeliz wusste nicht, welche Kandidaten wirklich Single waren und wer nur auf das Preisgeld aus war. Nachdem es mächtig zwischen ihnen gefunkt hatte, entschied sich die Brünette im Finale für Single Jannik Kontalis. Seitdem sind die beiden ein Paar. Die Zuschauer sind entzückt vom "Make Love, Fake Love"-Pärchen!

Das zeigt eine Promiflash-Umfrage mit 2.915 Teilnehmern (Stand: 9. März, 10 Uhr) ganz deutlich! Ganze 92,3 (2.691 Votes) finden Yeliz und Jannik total süß zusammen und sind begeistert von dem Paar. Nur 7,7% (224 Votes) der Teilnehmer denken, dass ein anderer Kuppelshow-Kandidat besser zu der Influencerin gepasst hätte – und können ihre Entscheidung nicht nachvollziehen.

Auch in den Kommentaren von Yeliz' Instagram Beiträgen wimmelt es nur so von Glückwünschen. Viele Fans freuen sich über die Entscheidung. "Richtige Wahl getroffen, juhu", schreibt ein Fan der 29-Jährigen. Ein weiterer Zuschauer kommentiert unter dem Bild der Turteltauben: "Ich freu mich so für dich, der Mann wird die Welt zu Füßen legen."

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz und Jannik bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de