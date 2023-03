Paar-Pics gelöscht: Ist "Princess Charming"-Lou wieder solo?

Geht Louise Schaaf wieder allein durchs Leben? Die Brünette hat 2021 die erste Staffel von Princess Charming gewonnen – mit Irina Schlauch kam sie jedoch nie zusammen. Stattdessen fand Lou ihr Glück nach der Sendung in der Profifußballerin Sara Doorsoun. Die beiden machten ihre Beziehung im August 2021 öffentlich. Doch sind über dem Liebeshimmel inzwischen dunkle Wolken aufgezogen? Im Netz gibt es zumindest einige Hinweise!

Lou und Sara haben sich schon lange nicht mehr zusammen auf Social Media gezeigt. Doch nicht nur das: Sowohl auf dem Instagram-Profil der Reality-TV-Kandidatin als auch dem Account der Eintracht-Frankfurt-Kickerin fehlt von gemeinsamen Bildern jede Spur: Alle Pärchen-Pics wurden offenbar gelöscht. Im Gegensatz dazu folgen sich die beiden aber noch.

Bisher hat sich keine der Ladys zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus geäußert. "Sind Lou und Sara noch zusammen?", fragte sich ein Fan von Lou erst vor wenigen Tagen in den Kommentaren unter einem ihrer Posts. Sara teilte an Silvester vergangenen Jahres zumindest kryptische Zeilen und schrieb: "2022 war definitiv eine Achterbahnfahrt der Gefühle – sowohl sportlich als auch privat. Es gab so viele tolle Highlights, aber auch wirklich viel Kopfzerbrechen in diesem Jahr." Ihr Rudel bestehe nur noch aus ihr und ihrem Hund. Näher wollte sie sich dazu jedoch nicht äußern.

Instagram / loucafee Louise Schaaf und Sara Doorsoun, September 2021

Instagram / sara_doorsoun Louise Schaaf und Sara Doorsoun

Instagram / loucafee Lou, "Princess Charming"-Kandidatin

