Paartherapie: Novalanalove möchte Ex noch eine Chance geben

Gibt es ein Liebescomeback bei Novalanalove (31) und DJ Yeezy? Die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Yari heißt, und ihr Ex Pouya hatten im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt: Die Bloggerin hatte sich von ihrem Ehemann getrennt, nachdem dieser mit einer anderen gesehen wurde. Trotz des Fremdflirts will die Beauty es jetzt aber noch mal mit dem Vater ihrer Tochter versuchen – Farina und Pouya gehen zur Paartherapie!

Im Podcast "Baby got Business" sprach die 31-Jährige nun ganz offen über die Beziehung zu dem DJ. "Ich kenne eine Seite von ihm, die keiner kennt. [...] Nicht alles war schlecht", erklärt sie ehrlich. Ihr Trennungsstatement habe sie auch bewusst so formuliert, dass es nicht endgültig klingt, da sie gehofft hatte, an der Ehe arbeiten zu können. Das tun die beiden nun mithilfe einer Paartherapie: "Man braucht auch eine dritte neutrale Person [...] und ich kann es nur jedem empfehlen, wenn noch nicht alles gegen die Wand gefahren ist, wirklich mal mit jemandem zu sprechen. Also eine Therapie zu machen."

Im gleichen Gespräch gab die Mutter der kleinen Nola zu, dass sie die Betrugsfotos von Pouya sogar selbst verbreitet hatte. "Ich wollte es nur beschleunigen und hinter mich bringen, weil ich nicht darauf warten wollte", schilderte Farina. Sie hatte sich Fake Profile erstellt und die Bilder so im Netz gestreut.

Instagram / novalanalove Novalanalove im November 2022

Instagram / novalanalove Novalanalove mit ihrer Tochter Nola

Instagram / novalanalove Novalanalove und ihr Mann Pouya im Juni 2022

