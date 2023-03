DJ Yeezys Betrugsbilder: Novalanalove hat sie selbst geteilt

Novalanalove (31) sah keinen anderen Ausweg mehr. Ende November des vergangenen Jahres war ein Video im Netz aufgetaucht, dass den Noch-Ehemann der Influencerin beim Fremdknutschen zeigte. Kurz darauf gab die Unternehmerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Yari heißt, die Trennung von ihrem Mann Pouya bekannt. Doch wie sind die Aufnahmen eigentlich ans Licht gekommen? Novalanalove verriet jetzt, dass sie die Betrugsbilder selbst gestreut hat!

"Ich habe die Bilder bekommen, auch schon über drei Ecken. Das war schon gescreenshotet und ich wusste, das wird an die Öffentlichkeit kommen", erzählte die 31-Jährige in dem Podcast "Baby got Business". Daher habe der Social-Media-Star keinen anderen Ausweg gesehen, als das Material selbst zu veröffentlichen. "Ich wollte es nur beschleunigen und hinter mich bringen, weil ich nicht darauf warten wollte und nicht mir die Zeit geben wollte, drüber nachzudenken: 'Vielleicht haben es nicht so viele gesehen' und 'vielleicht ist es nicht so schlimm'. Deswegen habe ich das einfach an die entsprechenden Seiten selber mit Fake Profilen geschickt", erklärte Farina.

Für ihren Mut, offen über ihre Racheaktion zu sprechen, wird die Influencerin im Netz gefeiert. "Einfach ein sehr cleverer Schachzug, um in der Situation die Oberhand zu haben – richtig gemacht, Mädchen", lobte ein Fan die Mutter einer Tochter auf Instagram. "So gefasst und überlegt zu handeln ist einfach megastark. Nola hat eine starke Mama", bekam Farina von einem weiteren User Zuspruch.

Instagram / novalanalove DJ Jeezy, Novalanlove und ihre Tochter Nola Kiana im November 2022

Instagram / novalanalove Novalanalove und ihr Mann Pouya im Juni 2022

Instagram / novalanalove Novalanalove und ihre Tochter Nola, 2023

