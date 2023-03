Schwangere Aurora ist in Michelle Hunzikers Show aufgetreten

Michelle Hunziker (46) und Aurora Ramazzotti (26) begeistern mit einer süßen Aktion! Die Tochter der Moderatorin und Eros Ramazzotti (59) ist derzeit schwanger mit ihrem ersten Kind. Bis ihr Baby das Licht der Welt erblickt, dürfte es auch nicht mehr allzu lange dauern: Die Mami in spe kann sich inzwischen über einen kugelrunden Babybauch freuen. Den stellte sie jetzt stolz im TV zur Show: Michelle holte während ihrer Sendung jetzt ihre hochschwangere Tochter auf die Bühne!

Am Mittwoch wurde die vorerst letzte Folge ihrer Show "Michelle Impossible and Friends" ausgestrahlt. Passend zum Frauentag plante die Star-Moderatorin einen witzigen Dialog über Frauen ein – und zwar mit der kugelrunden Aurora! Die Schwangere wählte für ihren Auftritt in Mamas Sendung ein hautenges, schwarzes Kleid, womit sie ihren Babybauch perfekt in Szene setzte. Dazu kombinierte die 26-Jährige schwarze Stiefel mit kleinem Absatz. Auch Michelle stand ganz in Schwarz auf der Bühne, trug aber einen eleganten Hosenanzug.

Auch wenn Aurora diejenige ist, die bald ein Kind bekommt, ist die Reise auch für die zukünftige Oma total aufregend: "Ich erlebe ihre Schwangerschaft mit einer unglaublichen Intensität, es ist wie eine vierte Mutterschaft", erklärte Michelle im Februar gegenüber Corriere della Sera.

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Aurora Ramazzotti in Michelle Hunzikers Show

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker und Aurora Ramazotti

Instagram / therealhunzigram Aurora Ramazzotti mit ihrer Mama Michelle Hunziker

