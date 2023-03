Selten: Emma Roberts postet Pärchenfotos mit ihrem Cody!

Emma Roberts (32) gewährt seltene Einblicke in ihr Liebesleben! Die Schauspielerin ist nach ihrer Trennung von Garrett Hedlund (38), dem Vater ihres Sohnes, wieder verliebt: Seit einigen Monaten geht sie gemeinsam mit Cody John durchs Leben. Ihre Beziehung halten die beiden zwar weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – zum Geburtstag des "In The Dark"-Darstellers machte Emma jedoch eine Ausnahme: Sie teilte süße Pärchenbilder!

Auf Instagram veröffentlichte die 32-Jährige zwei niedliche Schnappschüsse. Ein Foto zeigt sie und ihren Liebsten bei einem Hubschrauberflug. Auf dem anderen ist zu sehen, wie sie ihren Arm um Cody legt und fröhlich in die Kamera grinst. "Alles Gute zum Geburtstag", schrieb sie im Beitragstext und fügte ein Herz-Emoji hinzu.

Emma und Cody harmonieren offenbar sehr gut miteinander. Ein Insider hatte vor wenigen Monaten betont, wie sehr die "Wild Child"-Darstellerin seine Persönlichkeit schätzt. "Er ist wirklich lustig und sie haben eine gute Zeit zusammen", hatte die anonyme Quelle gegenüber People erzählt.

Instagram / emmaroberts Emma Roberts und Cody John

Instagram / johncodyjohn Emma Roberts und Cody John im Oktober 2022

ActionPress Emma Roberts und Cody John im Dezember 2022 in Los Angeles

