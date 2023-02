Konkurrenz zu "Let's Dance": "The Voice Kids" startet bald

Jetzt ist endlich der Starttermin bekannt! Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatte Sat.1 die neue Jury für die kommende Staffel von The Voice Kids bekannt gegeben. Mit dabei sind, wie auch im Jahr zuvor: Wincent Weiss (30), Lena Meyer-Landrut (31), Smudo (54), Michi Beck (55) sowie Álvaro Soler (32). Wann die Show im TV zu sehen sein wird, war bislang jedoch unklar. Doch jetzt ist es offiziell: "The Voice Kids" startet im März in die elfte Staffel – und versucht offenbar Let's Dance Konkurrenz zu machen!

Wie DWDL nun verkündete, werde die neue Staffel der Castingshow bereits im kommenden Monat starten. Ab dem 10. März dürfen sich die Fans des Formats über neue Folgen freuen! Ausgestrahlt werden diese immer freitags um 20:15 Uhr – zeitgleich mit Let's Dance. Ob das eine gute Entscheidung ist? Schließlich zieht die Tanzshow Jahr für Jahr zahlreiche Zuschauer vor die TV-Bildschirme.

Neben dem Starttermin wurde auch bekannt gegeben, dass in diesem Jahr nicht nur junge Talente aus den deutschsprachigen Ländern an dem Casting teilnehmen. Auch aus Irland, England, Belgien, der Ukraine und Spanien stellen sich Kinder dem Urteil der Jury. Zudem werden auch zahlreiche Stars in der Show zu sehen sein – diese überraschen die Kids mit ihrer Einladung zu den Blind Auditions.

Sat.1/ André Kowalski Álvaro Soler, Coach bei "The Voice Kids"

SAT.1/André Kowalski Lena Meyer-Landrut 2020 bei "The Voice Kids"

SAT.1/André Kowalski Wincent Weiss, Coach bei "The Voice Kids"

