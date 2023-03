"Unüberlegt": So steht Bachelor-Saskia nun zu ihrer Aussage!

Sie äußert sich ehrlich und offen! Saskia war eine der Teilnehmerinnen der diesjährigen Bachelor-Staffel, ihre Reise im Rahmen des TV-Formats nahm nun jedoch ein Ende: Sie bekam in der zweiten Folge keine Rose von David Jackson. Zuvor hatte sie mit einem problematischen Spruch bei dem Influencer einen Nerv getroffen. Im Talk mit Promiflash äußert sie: So steht Saskia heute zu ihrer Aussage!

Gegenüber Promiflash verrät die 29-Jährige: "Meine Äußerung war einfach total unüberlegt. Das kam im Affekt, ich wollte das Gesagte eigentlich als Anmachspruch verpacken." Sie meint, ihr Mund sei schneller gewesen als ihr Kopf. "Jetzt im Nachhinein weiß ich auch, dass ich manchmal zuvor dreimal überlegen sollte, wie Aussagen bei meinem Gegenüber ankommen können", schildert die Brünette. Ihr sei eine Sache besonders wichtig zu betonen: "Ich wollte David nicht zu nahe treten. Man lernt daraus!"

Ihre Bachelor-Mitstreiterin Colleen nimmt Saskia zudem im Promiflash-Interview in Schutz: "Sie trägt ihr Herz auf der Zunge, deshalb ist ihr bestimmt nicht bewusst gewesen, was sie von sich gab. Sie wollte flirten, ihm zeigen, dass sie ihn gut findet. Es tut mir so leid, was das Gesagte für Konsequenzen hatte."

"Der Bachelor"-Kandidatin Saskia und David Jackson

Saskia, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2023

Colleen Schneider, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

